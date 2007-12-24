Дизайн бизнес-центра

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки306 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа состоит из 2-х частей, в результате должно получиться что-то наподобие _http://www.euro-port.ru.

Цвета Синий/жёлтый/белый.

1. Создание шаблона (стили элементов, цвет, графика, структура) в JPG формате, всё может быть довольно схематично, главное чтоб просматривалась идея.

если первая часть работы выполнена и устраивает меня, то выполняется вторая часть

2. создание к шаблону флешки и вёрстка шаблона

С вас цена и сроки, в кач-ве контактов оставляйте ICQ, если человек из Ростов-на-Дону это дополнительный +, возможен визуальный контакт.

16 лет назад
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
Взял работу в среду днём, сказал, что в день может по 1 эскизу делать. Обещал в субботу вечером сдать работу. Показал только в воскресенье вечером. Показал вот это _http://don-travel.ru/1/1.jpg _http://don-travel.ru/1/2.jpg _http://don-travel.ru/1/3.jpg На предложение сделать хотя-бы один эскиз, но качественно. Сначала согласился, но через два часа начал обвинять меня в плохо составленном ТЗ и т.д. Потом начал предлагать оставить эскизы себе бесплатно, только бы не было этого отзыва отрицательного. Но 5 дней потрачено впустую. Вообщем 4 часа препираний и полный отказ хотя бы чуточку реабилитироваться. Вот итог работы с этим человеком. Для тех кто любит мыльные оперы, прилагаю лог разговоров в ICQ, по просьбе исполнителя. _http://don-travel.ru/1/hist_339487864.txt
Совершенно не адекватный заказчик, не знает чего хочет. На вопросы отвечает спустя 15 минут. Не имеет понятия, что такое ЭСКИЗ. Сам признает, что ничего не понимает в дизайне, при этом оперирует неизвестными ЕМУ терминами. Если этот заказчик обратится к Вам требуйте ПРЕДОПЛАТЫ, ЧЕТКОГО, РАЗЛОЖЕННОГО ПО ПОЛОЧКАМ ТЗ. Иначе Вы в пустую потратите свое драгоценное время и кучу НЕРВОВ.
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