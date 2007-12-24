Дизайн бизнес-центра

Работа состоит из 2-х частей, в результате должно получиться что-то наподобие _http://www.euro-port.ru.

Цвета Синий/жёлтый/белый.

1. Создание шаблона (стили элементов, цвет, графика, структура) в JPG формате, всё может быть довольно схематично, главное чтоб просматривалась идея.

если первая часть работы выполнена и устраивает меня, то выполняется вторая часть

2. создание к шаблону флешки и вёрстка шаблона

С вас цена и сроки, в кач-ве контактов оставляйте ICQ, если человек из Ростов-на-Дону это дополнительный +, возможен визуальный контакт.