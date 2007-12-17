Дизайн для развлекательного сайта + верстка

Добрый день. Необходимо разработать дизайн для развлекательного сайта www.FunWorld.ru + сверстать его.

Тематика ресурса : юмор, развлечения, компьютерные игры

Сайт будет работать на движке DLE, это можно учитывать при работе с дизайном для сайта.

Структура сайта :

Раздел игры, включает подразделы :

• Flash игры

• Мини игры

• Игровые новости

• Обзоры игр

• Коды для игр

• Прохождение игр

• Трейнеры

• Save файлы

• No cd к играм

Раздел приколы, включает подразделы :

• Анекдоты

• Аудио-приколы

• Видео-приколы

• Фото-приколы

• Flash мультфильмы

Дополнительные функции сайта :

• Поиск по сайту

• Курсы валют

• Погода

• ТВ программа

• Гороскоп

• Интернет радио

Слева и справа колонки в которых размещается навигационное меню и модули сайта, например модуль голосования, в центре размещаются последние игровые новости, новости проекта и т.д.

Предпочтительная гамма в которой должен быть дизайн :легкие, спокойные тона, голубые\ светло синие.

Нравится дизайн сайта onru.ru и сайта stopgame.ru

От исполнителя ждем несколько вариантов дизайна, точные сроки и качественную работу.

Со своей стороны обещаем своевременную оплату 50% после предоставления макета дизайна и 50% после предоставления верстки.

Оплата через безнал или webmoney по желанию исполнителя.