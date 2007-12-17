Дизайн для развлекательного сайта + верстка

Нужен дизайн и верстка 1 страницы. На этой странице будет что-то вроде небольшой витрины маек с прикольными надписями. Должен быть прикольный логотип, оформление сайта. В общем дело в оригинальности странички. Вот в принципе. Жду ваших предложений с ценами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо разработать дизайн для развлекательного сайта www.FunWorld.ru + сверстать его.
Тематика ресурса : юмор, развлечения, компьютерные игры
Сайт будет работать на движке DLE, это можно учитывать при работе с дизайном для сайта.
Структура сайта :
Раздел игры, включает подразделы :
• Flash игры
• Мини игры
• Игровые новости
• Обзоры игр
• Коды для игр
• Прохождение игр
• Трейнеры
• Save файлы
• No cd к играм
Раздел приколы, включает подразделы :
• Анекдоты
• Аудио-приколы
• Видео-приколы
• Фото-приколы
• Flash мультфильмы
Дополнительные функции сайта :
• Поиск по сайту
• Курсы валют
• Погода
• ТВ программа
• Гороскоп
• Интернет радио
Слева и справа колонки в которых размещается навигационное меню и модули сайта, например модуль голосования, в центре размещаются последние игровые новости, новости проекта и т.д.
Предпочтительная гамма в которой должен быть дизайн :легкие, спокойные тона, голубые\ светло синие.
Нравится дизайн сайта onru.ru и сайта stopgame.ru
От исполнителя ждем несколько вариантов дизайна, точные сроки и качественную работу.
Со своей стороны обещаем своевременную оплату 50% после предоставления макета дизайна и 50% после предоставления верстки.
Оплата через безнал или webmoney по желанию исполнителя.
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