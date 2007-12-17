Дизайн для сайта приколов. Уникальное предложение.

Требуется дизайн для сайта фирмы занимающейся услугами помощи в хозяйстве. Основные услуги, это ремонты квартир и домов, услуги садовника, и так далее. В общем все работы, которые бывают в хозяйстве. Дизайн сайта должен быть в зелёных цветах. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Это предложение прежде всего должно быть интересно дизайн студиям.
Необходимо бесплатно нарисовать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org , сверстать его под DLE 6.x версии. Дизайн должен быть веселым, ярким, качественным.
В чем заключается уникальность предложения?
Сайт посещает приблизительно 8000-11000 человек в сутки.
Внизу сайта будет расположен значок вашей студии или просто ваш значок со ссылкой на сайт вашей студии. Ссылка будет запрещена к индексации Яндексом, но Google будет её индексировать. Главная страница сайта имеет PR 5, множество страниц с PR 4, 3, 2, 1.
Этот значок будет расположен на сайте 12 месяцев. Далее я его или сниму или оставлю, но без ссылки.
Размеры значка, скажем так, до 50*50.
Жду ваших портфолио.
Для справки: есть персональный аттестат в webmoney, репутация на крупных форумах ( Searchengines.ru, Domenforum.net и тп ). Проблем с моей стороны быть не может.
С уважением, Александр.
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