Дизайн для сайта приколов. Уникальное предложение.

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок288 просмотров
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Здравствуйте.

Это предложение прежде всего должно быть интересно дизайн студиям.

Необходимо бесплатно нарисовать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org , сверстать его под DLE 6.x версии. Дизайн должен быть веселым, ярким, качественным.

В чем заключается уникальность предложения?

Сайт посещает приблизительно 8000-11000 человек в сутки.

Внизу сайта будет расположен значок вашей студии или просто ваш значок со ссылкой на сайт вашей студии. Ссылка будет запрещена к индексации Яндексом, но Google будет её индексировать. Главная страница сайта имеет PR 5, множество страниц с PR 4, 3, 2, 1.

Этот значок будет расположен на сайте 12 месяцев. Далее я его или сниму или оставлю, но без ссылки.

Размеры значка, скажем так, до 50*50.

Жду ваших портфолио.

Для справки: есть персональный аттестат в webmoney, репутация на крупных форумах ( Searchengines.ru, Domenforum.net и тп ). Проблем с моей стороны быть не может.

С уважением, Александр.

16 лет назад
stryker
Илья 
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
Приятный заказчик, сделанная бесплатно работа окупилась многократно.
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