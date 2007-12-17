Дизайн сайта туристической фирмы

Требуется профессиональное ТЗ на проект портала, цену работы не знаю, поэтому бюджет обсуждаем, пишите в личку, и пожалуйста, только люди с опытом подобной работы. Спасибо.
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Необходимо разработать дизайн сайта для туристической компании ( в том числе логотип ), некоторые элементы должны быть отрисованы, ищу дизайнера с хорошим портфолио, в дальнейшем будут еще заказы если сработаемся. Сроки - 2 недели.
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