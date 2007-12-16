Редизайн сайта магазина модной одежды за 4 дня

$100
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок256 просмотров
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Есть сайт с дизайном, который не нравится, поэтому необходимо переделать дизайн, но с использованием уже созданных флеш-элементов (флаг, лого и флеш-плейер) Т.е. нужно переделать дизайн но при этом использовать старые элементы, зеркало сайта http://pelle.dp.ua

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
sserbin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
31 отзыв(-1)
16 лет назад
$100
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