Дизайн сайтa + верстка

$200
Дизайн сайтовЗавершен47 заявок322 просмотра
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Необходимо сделать дизайн для интернет магазина + верстку этого дизайна.

Возможно долговременное сотрудничество т.к. планируется создание ни одного подобного проекта.

Оплата WebMoney или через Безнал по желанию исполнителя.

Смотрите ТЗ.

16 лет назад
torring
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
CreaMax
More 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$200
6 дней
Очень доволен работой. Было предоставлено несколько вариантов дизайн, затем были внесены нужные изменения и в итоге я получил отличный дизайн. Всем советую работать с Владиславом!
Работаю с Андреем продолжительный срок, понравилось все… Очень компетентный, вежливый… вообщем человек состоит из множества плюсов. С оплатой тоже проблем небыло, все деньги поступали вовремя и без задержек… Что остается сказать? Я был приятно удивлен сотрудничеством с Андреем. Рекомендую P.S Буду рад, исполнить Ваши новые проекты:)
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