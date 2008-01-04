Дизайн сайтa + верстка

Работаю с Андреем продолжительный срок, понравилось все… Очень компетентный, вежливый… вообщем человек состоит из множества плюсов. С оплатой тоже проблем небыло, все деньги поступали вовремя и без задержек… Что остается сказать? Я был приятно удивлен сотрудничеством с Андреем. Рекомендую P.S Буду рад, исполнить Ваши новые проекты:)