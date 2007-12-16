Дизайн сайта весоизмерительной компании за 5 дней

Необходим дизайн и верстка сайта весоизмерительной техники, дизайн должен быть сдержанный особо не насыщенный графикой, но в тоже время иметь граф. элементы связанные с напрвлениями предприятия(т.е. весы и т.п.) . Преобладают желтый и зеленый цвет. Но при этом доминировать должен белый. Примеры дизайнов сайта: http://koda.com.ua/ http://veda.com.ua/ http://vostok.dp.ua/ ... Кроме измерительного оборудования предприятие занимается холодильным оборудованием... и похожими видами оборудования. Поэтому дизайн должен отражать все выще описанное!

На дизайн с верской даем 3-5 дней.