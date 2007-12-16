Дизайн сайта весоизмерительной компании за 5 дней

http://www.time.life360.ru/forum/viewtopic.php?t=3310 вот здесь вверху записи кнопка "рекомендовать к прочтению всем". по нажатию динамически меняется количество реков. Нужно сделать ее красиво. Она будет на блогах, форумах. дизайн у них разный, но кнопка должна подходить и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн и верстка сайта весоизмерительной техники, дизайн должен быть сдержанный особо не насыщенный графикой, но в тоже время иметь граф. элементы связанные с напрвлениями предприятия(т.е. весы и т.п.) . Преобладают желтый и зеленый цвет. Но при этом доминировать должен белый. Примеры дизайнов сайта: http://koda.com.ua/ http://veda.com.ua/ http://vostok.dp.ua/ ... Кроме измерительного оборудования предприятие занимается холодильным оборудованием... и похожими видами оборудования. Поэтому дизайн должен отражать все выще описанное!
На дизайн с верской даем 3-5 дней.
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