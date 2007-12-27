Мелкий редизайн сайта сети книжных магазинов

Очень талантливая дувушка. Делает всегда, больше чем нужно. Когда первый раз с ней работал, решил что буду давать ей заказы все время. Потому что она дествительно ответственный человек. И мне не нужно было контролировать каждый шаг ее, потому что она очень опытная и сама знает что я хочу в дизайне. Я не очень талантливый писательно, но скажу точно работать с ней нужно. Директор компании Serbin Design Сербин С.А.