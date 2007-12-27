Редизайн сайта авто портала под новый год

Нужен редизайн сайта под новый год причем полностью, т.е. неоходимо переделать цвета левого меню, шапку нужно сделать автомобильной тематики но с элементами нового года, вообщем переделать все в новогоднюю тематику...

Обезательно требование: Логотип должен присутствовать там где он сейчас.

Адресс сайта : www.autovibor.com.ua