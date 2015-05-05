Сайт юридического бюро

Нужен новый дизайн для сайта http://bestkino.ru/ 2 варианта 1 Стандартный 2 Новогодний!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн для сайта средней сложности - виртуальная расширенная визитки для юридической компании. Техзадание во вложении.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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