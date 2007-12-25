Дизайн первой страницы портала

Уважаемые фрилансеры!

Требуется ТОЛЬКО дизайн, для начала только для главной страницы. Весь код мы делаем собственными силами :).

Главная страница для будущего портала "домашнего" интернет-провайдера. В дальнейшем, по мере развития проекта и удачной совместной работы - дополнительные заказы на дизайн новых модулей.

ТЗ присылаю после просмотра вашего портфолио - кидайте ссылки на alexeirom (собака) gmail (точка) com

Предоплата возможна, но только через СБС или по договору - через расчетный счет ИП или фирмы.