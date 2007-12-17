Разработка дизайна сайта. Оплата - хостинг.

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется создать КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайна для проекта, посвященного мотоциклам.

Проект интересный и не очень сложный.

Оплата за проект: хороший платный хостинг сроком на год или два (в зависимости от уровня работ), размер обсуждается опять же индивидуально (не обижу).

Вариант "для портфолио" приемлем! Таких людей уважаю и ценю, буду всячески поддерживать!

Жду предложений :-)