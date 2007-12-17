Нужен новый дизайн для сайта

Есть сайт с дизайном, который не нравится, поэтому необходимо переделать дизайн, но с использованием уже созданных флеш-элементов (флаг, лого и флеш-плейер) Т.е. нужно переделать дизайн но при этом использовать старые элементы, зеркало сайта http://pelle.dp.ua