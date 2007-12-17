Требуется дизайн для сайта фирмы занимающейся услугами помощи в хозяйстве.

Основные услуги, это ремонты квартир и домов, услуги садовника, и так далее. В общем все работы, которые бывают в хозяйстве.

Дизайн сайта должен быть в зелёных цветах. Лого имеется, в хорошем качестве(corel draw).

Сроки незжатые.

Проект малобюджетный, но и готовых темплайтов(или очень уж коробочную графику) предлогать ненужно.