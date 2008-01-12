Дизайн + лого для сайта по продаже премиум акков

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок179 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн + лого для нового сайта по продаже премиум аккаунтов (на rapidshare.com, filefactory.com и т.д.) Дизайн без флеша.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цену за работу, а также ICQ для связи.

16 лет назад
fill06
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
kplusk
Сергей 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$90
5 дней
Все сделал в срок, четко и без лишних вопросов. Учел все просьбы и пожелания. Очень доволен. Приятно работать с такими людьми.
Понравилось работать с этим заказчиком. Оплата в срок и в полном объеме, без проволочек, четкое ТЗ.
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