Дизайн инет-магазина

$90
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок190 просмотров
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Друзья, не успеваю сдать работу. Нужен человек в помошники. Дизайн инет-магазина витаминов и добавок. Есть структура, цветовая гамма, короче все. Просто надо несколько вариантов, я один не успеваю... Готов поделиться половиной бюджета - 90$.

Предоплату дать не могу, сами понимаете. Только после принятия дизайна. Кому интересно пишите сюда и в асю.

16 лет назад
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
31 отзыв(-1)
16 лет назад
$90
Ajandar
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
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