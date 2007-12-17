Друзья, не успеваю сдать работу. Нужен человек в помошники. Дизайн инет-магазина витаминов и добавок. Есть структура, цветовая гамма, короче все. Просто надо несколько вариантов, я один не успеваю... Готов поделиться половиной бюджета - 90$.

Предоплату дать не могу, сами понимаете. Только после принятия дизайна. Кому интересно пишите сюда и в асю.