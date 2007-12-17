Дизайн сайта по недвижимости

Окончательное решение будет выглядеть как сайт "Наш Дом" - основные составляющие две: каталог объектов недвижимости, открытый для подачи объявлений частными лицами и агентствами, и каталог фирм, предоставляющих услуги в сфере строительства, продажи стройматериалов, ремонтных работ, мебельных фирм и т.д.

Основное требование - традиционная структура сайта в 3 колонки: слева вертикальное меню, центральная колонка основная, справа реклама и т.д. Присутствует TOP и BOTTOM. Есть образцы.