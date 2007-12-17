Дизайн сайта по недвижимости

Друзья, не успеваю сдать работу. Нужен человек в помошники. Дизайн инет-магазина витаминов и добавок. Есть структура, цветовая гамма, короче все. Просто надо несколько вариантов, я один не успеваю... Готов поделиться половиной бюджета - 90$. Предоплату ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Окончательное решение будет выглядеть как сайт "Наш Дом" - основные составляющие две: каталог объектов недвижимости, открытый для подачи объявлений частными лицами и агентствами, и каталог фирм, предоставляющих услуги в сфере строительства, продажи стройматериалов, ремонтных работ, мебельных фирм и т.д.
Основное требование - традиционная структура сайта в 3 колонки: слева вертикальное меню, центральная колонка основная, справа реклама и т.д. Присутствует TOP и BOTTOM. Есть образцы.
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