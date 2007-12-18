Дизайн сайта представительства

Нужен серьезный стильный дизайн. Сайт небольшой, 1-3 типа страниц (с различной структурой), в основном разница в контенте. Интересует оформление (стили элементов, цвет, графика, структура). Если что-то не ясно, задавайте вопросы. Указывайте реальные сроки исполнения и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
то, что нравится
Есть сайт, с него основные элементы.
1. Наброски в течение недели, продолжение работ - после НГ.
2. Без опыта (отзывов, рейтинга) - не рассматриваются
3. остальное в экаунте
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