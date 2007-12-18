Дизайн и верстка для сайта

Добрый день. Необходимо разработать дизайн для развлекательного сайта www.FunWorld.ru + сверстать его. Тематика ресурса : юмор, развлечения, компьютерные игры Сайт будет работать на движке DLE, это можно учитывать при работе с дизайном для сайта. Структура сайта : ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток
Надо сделать дизайн для сайта http://www.artfleks.com и (если возьметесь) сверстать его под DLE 6.x версии.
Тематика сайта - искусство, живопись, поэтому стиль должен быть посерьезнее, в светлых тонах.
50$ - дизайн (+ 30$ - верстка)
С уважением, Александр.
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