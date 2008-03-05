Описание: сайт фирмы, которая занимается торговлей гаражными и промышленными воротами, товар от http://www.hoermann.com/com/en/ (http://www.hormann.com.ru/ru/ru/). Возможна адаптация существующего шаблона. Период разработки: 2-3 дня. 19.12.07 Дополнение: 1. Уточняю, что http://www.hormann.com.ru/ru/ru/ - не наш сайт, как пример русская версия поставщика. 2. Под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн сайта, существует определенная сетка сайта, расположение блоков, также есть пожелания и конкретные примеры по дизайну, набор картинок для применения. Сроки сжатые. Указывайте сроки выполнения, выбор по портфолио. После выбора партнера - подробное ТЗ вышлю на почту. Если все устроит, то долгосрочное сотрудничество.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Существует некий сайтДизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток Надо сделать дизайн для сайта http://www.artfleks.com и (если возьметесь) сверстать его под DLE 6.x версии. Тематика сайта - искусство, живопись, поэтому стиль должен быть посерьезнее, в светлых тонах. 50$ - дизайн ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Добрый день. Необходимо разработать дизайн для развлекательного сайта www.FunWorld.ru + сверстать его. Тематика ресурса : юмор, развлечения, компьютерные игры Сайт будет работать на движке DLE, это можно учитывать при работе с дизайном для сайта. Структура сайта : ...Закрыт16 лет назад
- $10
От Вас: качественнный дизайн (уникальный/хорошо переделанный шаблон) хорошая верстка (резиновая) оперативная работа на выходе html+css+favicon (желательно) От меня: 10$ за макет постоянные заказы Контакты: ICQ 975849 [email protected] PMДизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн и верстка 1 страницы. На этой странице будет что-то вроде небольшой витрины маек с прикольными надписями. Должен быть прикольный логотип, оформление сайта. В общем дело в оригинальности странички. Вот в принципе. Жду ваших предложений с ценами ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно нарисовать дизайн + лого для нового сайта по продаже премиум аккаунтов (на rapidshare.com, filefactory.com и т.д.) Дизайн без флеша. Указывайте, пожалуйста, сроки и цену за работу, а также ICQ для связи.Завершен16 лет назад
- $100
Окончательное решение будет выглядеть как сайт "Наш Дом" - основные составляющие две: каталог объектов недвижимости, открытый для подачи объявлений частными лицами и агентствами, и каталог фирм, предоставляющих услуги в сфере строительства, продажи стройматериалов, ремонтных работ, ...Закрыт16 лет назад
- $90
Друзья, не успеваю сдать работу. Нужен человек в помошники. Дизайн инет-магазина витаминов и добавок. Есть структура, цветовая гамма, короче все. Просто надо несколько вариантов, я один не успеваю... Готов поделиться половиной бюджета - 90$. Предоплату ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть сверстанный в HTML дизайн. Нужно наложить его на движок ShopScript.Завершен16 лет назад