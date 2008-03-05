Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен33 заявки310 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим дизайн сайта, существует определенная сетка сайта, расположение блоков, также есть пожелания и конкретные примеры по дизайну, набор картинок для применения. Сроки сжатые. Указывайте сроки выполнения, выбор по портфолио. После выбора партнера - подробное ТЗ вышлю на почту. Если все устроит, то долгосрочное сотрудничество.

Дизайн сайта
16 лет назад
koventry
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
vladbabiy
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
64 отзыва(-4)
16 лет назад
$75
3 дня
Специалист высокого уровня. Очень понравилось работать. Оперативность в решении вопросов, качественный дизайн с множеством вариантов исполнения. Работа удивила своей проработанностью, креативным подходом, учетом всех пожеланий. Всегда на связи, так что любой вопрос можно решить практически мгновенно. Рекомендую!
Исключительный, замечательный заказчик, которому доверяю без предоплат, уже сделал для него более 18 работ и всегда была своевременная оплата без задержек. Точно излагает задачу, чёткие, понятные ТЗ или простые объяснения сложных задач. Работал, работаю и буду продолжать с ним сотрудничество. Доверяю на все 100%. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Разработать шаблон сайта (joomla)

    $50

    Описание: сайт фирмы, которая занимается торговлей гаражными и промышленными воротами, товар от http://www.hoermann.com/com/en/ (http://www.hormann.com.ru/ru/ru/). Возможна адаптация существующего шаблона. Период разработки: 2-3 дня. 19.12.07 Дополнение: 1. Уточняю, что http://www.hormann.com.ru/ru/ru/ - не наш сайт, как пример русская версия поставщика. 2. Под ...

    Joomla
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка для сайта

    Доброго времени суток Надо сделать дизайн для сайта http://www.artfleks.com и (если возьметесь) сверстать его под DLE 6.x версии. Тематика сайта - искусство, живопись, поэтому стиль должен быть посерьезнее, в светлых тонах. 50$ - дизайн ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для развлекательного сайта + верстка

    $200

    Добрый день. Необходимо разработать дизайн для развлекательного сайта www.FunWorld.ru + сверстать его. Тематика ресурса : юмор, развлечения, компьютерные игры Сайт будет работать на движке DLE, это можно учитывать при работе с дизайном для сайта. Структура сайта : ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Качественный дизайн для сателлитов

    $10

    От Вас: качественнный дизайн (уникальный/хорошо переделанный шаблон) хорошая верстка (резиновая) оперативная работа на выходе html+css+favicon (желательно) От меня: 10$ за макет постоянные заказы Контакты: ICQ 975849 [email protected] PM

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прикольный дизайн для 1 стр. Сверстать в html.

    Нужен дизайн и верстка 1 страницы. На этой странице будет что-то вроде небольшой витрины маек с прикольными надписями. Должен быть прикольный логотип, оформление сайта. В общем дело в оригинальности странички. Вот в принципе. Жду ваших предложений с ценами ...

    HTML
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн + лого для сайта по продаже премиум акков

    Нужно нарисовать дизайн + лого для нового сайта по продаже премиум аккаунтов (на rapidshare.com, filefactory.com и т.д.) Дизайн без флеша. Указывайте, пожалуйста, сроки и цену за работу, а также ICQ для связи.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта по недвижимости

    $100

    Окончательное решение будет выглядеть как сайт "Наш Дом" - основные составляющие две: каталог объектов недвижимости, открытый для подачи объявлений частными лицами и агентствами, и каталог фирм, предоставляющих услуги в сфере строительства, продажи стройматериалов, ремонтных работ, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн инет-магазина

    $90

    Друзья, не успеваю сдать работу. Нужен человек в помошники. Дизайн инет-магазина витаминов и добавок. Есть структура, цветовая гамма, короче все. Просто надо несколько вариантов, я один не успеваю... Готов поделиться половиной бюджета - 90$. Предоплату ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад