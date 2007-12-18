Дизайн сайта компьютерной фирмы

$100
Дизайн сайтовЗакрыт55 заявок350 просмотров
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Нужен серьезный стильный дизайн. Сайт небольшой, 1-3 типа страниц (с различной структурой), в основном разница в контенте. Интересует оформление (стили элементов, цвет, графика, структура). Если что-то не ясно, задавайте вопросы.

Указывайте реальные сроки исполнения и цены.

Дизайн сайта
16 лет назад
knnznn
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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