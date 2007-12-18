Промо сайт для поп-звезды II

Часть II.

Предисловие:

Цифра два не случайна, в общем, нам удалось за месяц потратить кучу денег и разработать фирменный стиль певицы, а так же один буклет! Люди с которыми работа ли с честными глазами, но жадными мыслями. Как дело дошло до сайта цены выросли, хотя результат буклета не очень порадовал! Нужен человек или компания, которая сможет сделать дизайн сайта по готовому фирменному стилю и ТЗ. Оплата, оплата если вы не можете документально заверить аванс и у вас нет регистрации на территории РФ, так же если Вы не даёте расписку, ксерокс паспорта или прочее лучше не пишите, второй раз мы время и деньги тратить не намерены. Мы будем строго отбирать кандидата на данный вид работ, но и по результату готовы заплатить и даже доплатить и обеспечивать гламурис работой на будущее.

Требование:

Требуется разработка промо-сайта для поп-звезды. Основное требование это гламур. Фотографии предоставляет заказчик, так же есть возможность использовать фото студию и звезду (только для фотографирования) для фотографирования материалов на сайт. Набор разделов стандартный для таких сайтов Новости, Фото, Видео, Аудио, Концерты, Пригласить группу.

Примеры сайтов ищите группа "виа гра", "винтаж", "миладзе" и схожие. зввезда известная так что ждем топ художников-дизайнеров.

Нам нужен только дизайн, сайт под ключ не предлагать. Нужен флешь и дизайн.

Самых серьезных просим писать на почту [email protected]