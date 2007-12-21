Дизайн главной страницы интернет-магазина

$50
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок255 просмотров
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Создание Дизайна главной страницы интернет-магазина по продаже дверей

дизайн нужно сделать в стиле прилагаемой фотографии

структуру сайта можно посмотреть на http://mirabel.vegasite.ru/

подробности при личной переписке

ICQ 7988886 Дмитрий

16 лет назад
den2607
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
meAndr
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Только положительные впечатления о сотрудничестве с Дмитрием. Расплатился вовремя, да и работой остался доволен. Рекомендую как проверенного на себе заказчика.
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