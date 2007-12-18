Дизайн интернет-магазина. Shop-script.

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок189 просмотров
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Здравствуйте. Ведется поиск дизайнера, верстальщика с отличным знанием shop-script и примером работ на этом движке обязательно. Без портфолио диалога не получиться. Это нужно учесть. В данном проекте требуется отрисовка экслюзивного графического шаблона, хорошей качественной верстки (подчеркиваю).

Движок сам по себе не дорогой, но это не значит что и дизайн тоже будет таким. Качество исполнения, прежде всего.

ТЗ высылается отдельно- по запросу.

16 лет назад
fuzz
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
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