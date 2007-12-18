Дизайн интернет-магазина. Shop-script.

Здравствуйте. Ведется поиск дизайнера, верстальщика с отличным знанием shop-script и примером работ на этом движке обязательно. Без портфолио диалога не получиться. Это нужно учесть. В данном проекте требуется отрисовка экслюзивного графического шаблона, хорошей качественной верстки (подчеркиваю).

Движок сам по себе не дорогой, но это не значит что и дизайн тоже будет таким. Качество исполнения, прежде всего.

ТЗ высылается отдельно- по запросу.