Ищем дизайнера с портфолио работ для разработки дизайна и верстки шаблонов для Joomla. Необходимо создать 3 макета для главной страницы, 1 флэш, дизайн внутренних страниц в стиле выбранного макета для главной. Будет предоставлен логотип компании. Работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Порезать псд для верстки и немного подправить. Страниц 10 штук. В предложении пишите стоимость порезки 1 страницы.
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