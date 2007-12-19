Простенький дизайн для компании

$50
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок264 просмотра
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Нужен простенький дизайн для компании, за основу берется дизайн сайта Berlinauto (berlinauto.ru), сохранить его структуру, но учесть что на сайте будет много разделов и подразделов.

аська 457-316-664

16 лет назад
independ
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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