Дизайн для сайта финансово-кредитного бюро

Необходим полный редизайн сайта знакомств http://imeet.ru/ Что необходимо: - Приятный, удобный интерфейс сайта. - Узнаваемое лого, интересные иконки. - Компактное размещение информации и сервисов на страницах. Присылайте примеры своих работ, все подробности обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем дизайнера с портфолио работ для разработки дизайна и верстки шаблонов для Joomla. Необходимо создать 3 макета для главной страницы, 1 флэш, дизайн внутренних страниц в стиле выбранного макета для главной.
Будет предоставлен логотип компании. Работа по плану-графику, поэтапная сдача, бюджет - 7 000 руб.
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