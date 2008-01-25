Измeнить дизайн и встроить в шаблон

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки187 просмотров
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Сайт - интернет магазин товаров для взрослых, секс шоп http://www.allsexshop.ru/

Этот диз идет по умолчанию, его нужно переделать, в подобном духе. Другую шапку нарисовать и т.д. в общем чтоб было не похоже на имеющийся =)

И вставить сделланый вариант через админку. Там шаблоны, дизайн страницы формируется путем изменения нескольки файлов/ Фото прикреляю.

16 лет назад
astroganov
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
add-studio
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
Сорри, но ждать я больше не могу, вы обещали сделать за 1 день, прошло 10 суток и я дос их пор даже не увидел картинки дизана. Так дела не делаются, тем более что выбор фрилансеров огромен. если у вас нет времени на этот проект. то сказали бы честно, а не заставляли ждать
camokat3
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
все сделано грамотно и качественно. Рекомендую.
Понятно объяснил задачу. Консультировал во время работы. Оплатил сразу после сдачи проекта. Приятно работать, рекомендую.
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