Шаблон на ДЛЕ для дизайн студии

# 1 — $

нужен шаблон для ДЛЕ для дизайн студии. что нибудь на белом фоне с яркими пятнами.

Присылать только работу дизайн студии. лишние работы присылать не надо.

Чья работа понравится больше получит сразу 200, а после верстки остальное.

P.S. Не надо присылать сообщения типа: " Можем поработать вместе, смотри мое портфолио."