Шаблон на ДЛЕ для дизайн студии

$400
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка197 просмотров
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#1$

нужен шаблон для ДЛЕ для дизайн студии. что нибудь на белом фоне с яркими пятнами.

Присылать только работу дизайн студии. лишние работы присылать не надо.

Чья работа понравится больше получит сразу 200, а после верстки остальное.

P.S. Не надо присылать сообщения типа: " Можем поработать вместе, смотри мое портфолио."

16 лет назад
massjo
35 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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