Дизайн сайтов

Необходимо сделать схему метрополитена и схему поездов пригородного сообщения. Просто схема, но при нажатии на станцию должно появляться окно с информацией. Наполнять окна информацией не надо. Всю информацию я дам. Схемы на DHTML. а не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание:
Разработка шаблона указанных страниц портала.
Создание логотипа, фирменного стиля, подбор цветов и шрифтов.
Страницы портала и предполагаемые разделы:
1. Главная страница (Draft001.jpg)
1.1 Новостная лента
1.2 Вход в личный кабинет и регистрация
1.3 Поиск со следующими вкладками: «Тендеры и конкурсы», «Организации», «Предложения», «Спрос», «Каталоги»
1.4 Разделы группировки (Промышленность, Регионы)
2. Страница поиска (Draft002.jpg)
2.1 Поиск (пункт 1.3)
2.2 Логотип
2.3 Результаты поиска предположительно в табличной форме (разработать шаблон страницы результатов)
3. Страница отображения разделов (Draft003.jpg)
3.1 Навигатор уровня
3.2 Поиск (пункт 1.3)
3.3 Вход в личный кабинет и регистрация
3.4 Результаты поиска предположительно в табличной форме (разработать шаблон страницы результатов)
4. Информационный центр (страницы новостей, авторские статьи, помощь)
4.1 Ссылка на главную страницу
4.2 Дерево разделов (новости статьи)
4.3 Тело статьи
Иконки, по возможности, создаются под перечень услуг.
В предложениях просьба указывать сроки и стоимость.
Кандидатуры без портфолио не рассматриваются.
При творческом подходе к требованиям заказчика и гармоничном оформлении возможно увеличение бюджета
на 25-50% :)
Спасибо всем приславшим работы. Подрядчиком выбран Шмидт Сергей (MonsterCritic)
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