Дизайн сайтов

$250
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок339 просмотров
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Техническое задание:

Разработка шаблона указанных страниц портала.

Создание логотипа, фирменного стиля, подбор цветов и шрифтов.

Страницы портала и предполагаемые разделы:

1. Главная страница (Draft001.jpg)

1.1 Новостная лента

1.2 Вход в личный кабинет и регистрация

1.3 Поиск со следующими вкладками: «Тендеры и конкурсы», «Организации», «Предложения», «Спрос», «Каталоги»

1.4 Разделы группировки (Промышленность, Регионы)

2. Страница поиска (Draft002.jpg)

2.1 Поиск (пункт 1.3)

2.2 Логотип

2.3 Результаты поиска предположительно в табличной форме (разработать шаблон страницы результатов)

3. Страница отображения разделов (Draft003.jpg)

3.1 Навигатор уровня

3.2 Поиск (пункт 1.3)

3.3 Вход в личный кабинет и регистрация

3.4 Результаты поиска предположительно в табличной форме (разработать шаблон страницы результатов)

4. Информационный центр (страницы новостей, авторские статьи, помощь)

4.1 Ссылка на главную страницу

4.2 Дерево разделов (новости статьи)

4.3 Тело статьи

Иконки, по возможности, создаются под перечень услуг.

В предложениях просьба указывать сроки и стоимость.

Кандидатуры без портфолио не рассматриваются.

При творческом подходе к требованиям заказчика и гармоничном оформлении возможно увеличение бюджета

на 25-50% :)

Спасибо всем приславшим работы. Подрядчиком выбран Шмидт Сергей (MonsterCritic)

16 лет назад
activebyte
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
MonsterCritic
Сергей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$145
Благодарю за работу. Недеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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