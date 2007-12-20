Необходимо переделать дизайн сайта (антиквариат)

Необходимо переделать дизайн сайта

что хотелось бы

1) дизайн под старину(тематика антиквариат)

2) шапка высотой до 150px(лого слева шириной не более 200px)

3) каждый раздел сайта должен сопровождатся своим лого(список разделов я дам, их 12 штук)

4) каждая новость/статья должна быть оформлена в своего рода прямоугольник картинка должна быть оформлена тоже в прямоугольник

5) внизу хотелось бы иметь рваные края (как будто низ небрежно оторван)

6) flash и прочая анимация - не нужна

сайт rusantiq точка ru

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