Дизайн для портала zeliboba

Необходимо сделать схему метрополитена и схему поездов пригородного сообщения. Просто схема, но при нажатии на станцию должно появляться окно с информацией. Наполнять окна информацией не надо. Всю информацию я дам. Схемы на DHTML. а не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший и веселый дизайн в стиле, зелибоб (чтобы был запоминаемым и веселым)
Хочу увидеть эскизы, сроки доработки и цены.
Спасибо.
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