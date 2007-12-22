Доработка дизайна к IPB

$100
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок199 просмотров
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Собственно раскрою вопрос сразу, есть совсем не доработанный дизайн по адресу http://www.clubofquality.ru/forum

Доработка собственно состоит в том, чтобы все окно с форумами и все остальное, сдвинуть с левого края на 15 %, создать левую область и создать там левое меню, также нужно будет видоизменить вид кнопок:поиск, календарь и тд....

В приложении есть картинка, как должна выглядеть оболочка форума...

16 лет назад
mgorelkin11
Альберт 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$60
2 дня
Выполняет работу очень медленно и постоянно обманывает и отмазывается....подвел меня несколько раз...я долго терпел, но теперь решил отзыв такой разместить...так дела не делают!!! Не советую, еесли хотите получить хорошую работу и в срок.
Хорошый заказчик, четко знает, что ему нужно от фрилансера. С материальной точки зрения тоже все нормально. Рекомендую!
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