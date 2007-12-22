Доработка дизайна к IPB

Собственно раскрою вопрос сразу, есть совсем не доработанный дизайн по адресу http://www.clubofquality.ru/forum

Доработка собственно состоит в том, чтобы все окно с форумами и все остальное, сдвинуть с левого края на 15 %, создать левую область и создать там левое меню, также нужно будет видоизменить вид кнопок:поиск, календарь и тд....

В приложении есть картинка, как должна выглядеть оболочка форума...