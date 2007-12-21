Сайт ремонтной фирмы (1 страница, дизайн+верстка)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок264 просмотра
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Нужно разработать дизайн сайта фирмы, которая оперативно оказывает услуги связанные с мелкими видами ремонтных работ (имеется в виду ремонт квартир).

Результатом работы по этому проекту будет 1 psd файл + 1 сверстанная html-страница.

Конечной целью работы будет одна сверстанная страничка, которая должна иметь однотипный внешний вид для всех разделов сайта. Разница должна быть только в контенте.

По срокам: 3-5 дней.

16 лет назад
li4ina
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
only1
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
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