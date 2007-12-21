Создание шаблона для DLE 6.3

$100
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок131 просмотр
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необходимо создать шаблон под DLE 6,3 с нуля тематика сайта кулинарный портал бюджет в пределах 70 wmz

16 лет назад
slydernet
Гость 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
31 отзыв(-1)
16 лет назад
$70
За исключением небольшого взаимного недопонимания о конечном виде шаблонов - однозначно положительный отзыв - грамотный заказчик. Всё подробно было разъяснено, никаких затягиваний с оплатой или пояснениям по исправлениям макета. Приятно работать.
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