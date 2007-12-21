Создание шаблона для DLE 6.3

Необходимо сделать схему метрополитена и схему поездов пригородного сообщения. Просто схема, но при нажатии на станцию должно появляться окно с информацией. Наполнять окна информацией не надо. Всю информацию я дам. Схемы на DHTML. а не ...
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