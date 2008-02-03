Создание дизайна сайта портальной системы phpnuke

Ищется креативный дизайнер с богатым опытом работы для отрисовки дизайна интернет-магазина. Огромная просьба отсылать предложения с резюме и информацией о себе, стоимостью работы и ссылками на портфолио по адресу: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует создание темы (дизайна сайта ) для портальной системы phpnuke!
Обязательна! Flash анимация !
2 человека брались за работу и 2 раза оказались мошенниками, после получения предоплаты терялись !
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