Создание дизайна сайта портальной системы phpnuke

$200
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок219 просмотров
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Интересует создание темы (дизайна сайта ) для портальной системы phpnuke!

Обязательна! Flash анимация !

2 человека брались за работу и 2 раза оказались мошенниками, после получения предоплаты терялись !

PHP
16 лет назад
tracert
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Korish
Вася 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-2)
16 лет назад
$150
8 дней
После долгих поисков, нашел человека, который действительно справился с поставленной задачей ! Работы выполнены на 5, как и было обещано ! Всем рекомендую ! Удачи.
Быстро нашли общий язык, и соответственно и понимание. При первых показах макета, сразу же сделал предоплату. Не торопил. Ну, очень приятно иметь дело с таким человеком.