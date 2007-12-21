Отрисовкa интересного магазина

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок191 просмотр
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Ищется креативный дизайнер с богатым опытом работы для отрисовки дизайна интернет-магазина.

Огромная просьба отсылать предложения с резюме и информацией о себе, стоимостью работы и ссылками на портфолио по адресу: [email protected]

16 лет назад
work4time
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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