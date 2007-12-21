Free шаблон для DLE

Нужен шаблон под DLE для информационного сайта суда и правоохранительных органов одного из провинциальных городков России. То есть нужен шаблон для сайта, в котором у суда и у каждого правоохранительного органа (прокуратура, наркоконтроль, отдел внутренних дел, судебные приставы и т.п.) была бы своя страничка (краткая информация о данном ведомстве, символика, телефоны руководителя ведомства и начальников служб, отделов, их данные (фото, Ф.И.О., краткая биография), форма для обратной связи, правила приема и рассмотрения заявлений, иная информация правового характера, новости об их работе и т.п.)

ПРОЕКТ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ, поэтому нужна БЕСКОРЫСТНАЯ ПОМОЩЬ волонтеров!!!

В крайнем случае, можно небольшую оплату, не более 8-10 долларов, сделать... но стоимость - очень важный критерий при выборе исполнителя.