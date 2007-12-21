Редизайн сайта знакомств

Сайт Imeet.ru

Пишу список требований, чтобы все было ясно.

- Сделать полный редизайн сайта. оставить некоторые моменты, такие как: зеленая гамма, курсив в логотипе.

- Продумать главную страницу, суметь компактно уместить на главной странице то, что сейчас на ней представлено.

Новые иконки.

Меню справа:

оформить пункты, которые есть + выпадающие пункты

- Новая шапка. Суметь сделать красивую узнаваемую надпись Imeet.ru

- Грамотно продумать поиск на главной странице.

- Добавить интересную красивую, но не сильно навязчивую графику на сайт. Этим сайт должен отличаться от других сайтов знакомств, своеобразной игровой манерой.

- оформление к выводу анкет на главной страницы сайта.

- придумать оформление к выводу анкет с крупным фото (своеобразные VIP места), 2 места.

- учесть, что на главной помимо того, что сейчас есть, будут блоки: с видео, с фото, с играми.

"записи на форуме", "записи в дневниках" – уместить видно и компактно, чтобы не занимали много места, но привлекали внимание.

- Список клубов, графа новые и графа активные.- красивое оригинальное заметное оформление списка клубов, не занимающее много места.

- последние записи в дневнике: сделать - "последние записи", и "популярные" самые комментируемые записи.

- новости сайта

Главное меню:

иконки к пунктам, которые уже есть (люди, дневники, фото, чат, форум, клубы) а так же к "видео", "игры"..

Предусмотреть место для блоков, которые добавятся в будущем.

Другие страницы:

еще нужно отрисовать страницы:

- анкета пользователя

продумать, как выглядит вывод информации на анкете пользователя, и его гостевая книга.

фотоальбомы пользователя должен находиться на страницы анкеты, его загруженные видео и т.д.

- страница клубов

общий список с аватарами

там же поиск по клубам

кнопка "создать новый"

- страница дневники

оформление записей, темы, числа, комментариев.

- страница фото

оформление фотографий

оформление надписи под фото, тематики, названия, имени автора.

Оформление для списка клубов (придумать иконку, показывающую рейтинг клуба)

Оформление анкеты, как центрального объекта для пользователя. То есть в анкете есть новости, возможность посмотреть комментарии, читать записи друзей, смотреть все последнее что происходило на сайте, относящееся к пользователю.

Проработка общего стиля общей колонки (посередине), которая будет единой для страниц клубов, дневников.