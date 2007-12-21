Редизайн сайта знакомств

Интересует создание темы (дизайна сайта ) для портальной системы phpnuke! Обязательна! Flash анимация ! 2 человека брались за работу и 2 раза оказались мошенниками, после получения предоплаты терялись !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт Imeet.ru
Пишу список требований, чтобы все было ясно.
- Сделать полный редизайн сайта. оставить некоторые моменты, такие как: зеленая гамма, курсив в логотипе.
- Продумать главную страницу, суметь компактно уместить на главной странице то, что сейчас на ней представлено.
Новые иконки.
Меню справа:
оформить пункты, которые есть + выпадающие пункты
- Новая шапка. Суметь сделать красивую узнаваемую надпись Imeet.ru
- Грамотно продумать поиск на главной странице.
- Добавить интересную красивую, но не сильно навязчивую графику на сайт. Этим сайт должен отличаться от других сайтов знакомств, своеобразной игровой манерой.
- оформление к выводу анкет на главной страницы сайта.
- придумать оформление к выводу анкет с крупным фото (своеобразные VIP места), 2 места.
- учесть, что на главной помимо того, что сейчас есть, будут блоки: с видео, с фото, с играми.
"записи на форуме", "записи в дневниках" – уместить видно и компактно, чтобы не занимали много места, но привлекали внимание.
- Список клубов, графа новые и графа активные.- красивое оригинальное заметное оформление списка клубов, не занимающее много места.
- последние записи в дневнике: сделать - "последние записи", и "популярные" самые комментируемые записи.
- новости сайта
Главное меню:
иконки к пунктам, которые уже есть (люди, дневники, фото, чат, форум, клубы) а так же к "видео", "игры"..
Предусмотреть место для блоков, которые добавятся в будущем.
Другие страницы:
еще нужно отрисовать страницы:
- анкета пользователя
продумать, как выглядит вывод информации на анкете пользователя, и его гостевая книга.
фотоальбомы пользователя должен находиться на страницы анкеты, его загруженные видео и т.д.
- страница клубов
общий список с аватарами
там же поиск по клубам
кнопка "создать новый"
- страница дневники
оформление записей, темы, числа, комментариев.
- страница фото
оформление фотографий
оформление надписи под фото, тематики, названия, имени автора.
Оформление для списка клубов (придумать иконку, показывающую рейтинг клуба)
Оформление анкеты, как центрального объекта для пользователя. То есть в анкете есть новости, возможность посмотреть комментарии, читать записи друзей, смотреть все последнее что происходило на сайте, относящееся к пользователю.
Проработка общего стиля общей колонки (посередине), которая будет единой для страниц клубов, дневников.
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