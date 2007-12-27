Дизайн раздела сайта.

Необходимо создать и сверстать 3 стр. Одного из новых разделов сайта. Дизайн и стили должны быть сохранены в стилях сайта. Есть исходники.

Работа срочная до 27.12.07

Дизайнер должен быть из Киева, выезжающий в офис заказчика, чтобы мог ознакомиться и обсудить ТЗ и забрать обьемные материалы.

Просьба новичкам и нетворческим дизайнерам - не беспокоить.