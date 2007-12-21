Шаблон для Joomla 1.5

Нужно создать сайт для меня лично (я дизайнер-полиграфист) там предполагается: 1. Мое портфолио 2. Форум по дизайну 3. Контакты + заказ он-лайн! 4. Фото работы 5. Мой блог из ЖЖ 6. Прайс 7. Литература по дизайну Хочу чтобы сайт был красивым и хорошим и ...