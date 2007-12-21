Интересует создание темы (дизайна сайта ) для портальной системы phpnuke! Обязательна! Flash анимация ! 2 человека брались за работу и 2 раза оказались мошенниками, после получения предоплаты терялись !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблон для Joomla 1.5
В течении недели. Копия сайта http://likewisesoftware.com/
Оплата только после работ. Демонстрация на вашем ресурсе.
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Требуются сделать новый дизайн для уже готово сайта (не меняя движок) + дизайн для будущего сайта. Главное требование - юзабилити дизайнов , т.к. это интернет-магазин подарков. Так-же трубуются уделить особое внимание выставлению товаров. Более подробная информация ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт Imeet.ru Пишу список требований, чтобы все было ясно. - Сделать полный редизайн сайта. оставить некоторые моменты, такие как: зеленая гамма, курсив в логотипе. - Продумать главную страницу, суметь компактно уместить на главной странице то, что сейчас ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно создать сайт для меня лично (я дизайнер-полиграфист) там предполагается: 1. Мое портфолио 2. Форум по дизайну 3. Контакты + заказ он-лайн! 4. Фото работы 5. Мой блог из ЖЖ 6. Прайс 7. Литература по дизайну Хочу чтобы сайт был красивым и хорошим и ...Закрыт16 лет назад
Нужен качественный и креативный дизайн сайта с флэш-графикой, 3d картинками. Проживание в г. Киеве. Предложения с портфолио по адресу [email protected] или ICQ 259-237-443Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется креативный дизайнер с богатым опытом работы для отрисовки дизайна интернет-магазина. Огромная просьба отсылать предложения с резюме и информацией о себе, стоимостью работы и ссылками на портфолио по адресу: [email protected]Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
необходимо создать шаблон под DLE 6,3 с нуля тематика сайта кулинарный портал бюджет в пределах 70 wmzЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн сайта фирмы, которая оперативно оказывает услуги связанные с мелкими видами ремонтных работ (имеется в виду ремонт квартир). Результатом работы по этому проекту будет 1 psd файл + 1 сверстанная html-страница. Конечной целью работы будет ...Закрыт16 лет назад
Здравствуйте!!! Меня интересует создание простого сайта и его продвижение контакты: - тел.: 8-926-479-38-44 - e-mail: [email protected]Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
Делаем проект на базе www.commuti.com Нужно лого и дизайн шаблона. Бюджет $50 Оставляйте ICQ-контакты. Срочно! Спасибо.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад