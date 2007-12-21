Дизайн для сайта сервера Lineage 2

В общем, необходим дизайн для сайта нашего сервера.

Уровень(http://l2server.ru). Также возможно написание статистики сайта( вывод топ игроков, кланов, регистрационная форма с хорошей защитой, статусы сервера) Можем предоставить веб обвязки , где это реализовано, но довольно не качественно.

Нужен человек, знакомый с тематикой Lineage 2, имеющий опыт работы с данной структурой сайта. Все данные хранятся в таблицах сервера, остается лишь правильно их вывести.

Также, если работа автора нам понравится, то планируем дальнейшее сотрудничество в плане улучшения дизайна, дизайна форума, разработки флеш баннеров для рекламы сервера.

Если есть вопросы, просим в ЛС.

Внизу представлен еще 1 вариант дизайна, аналогию которого мы бы хотели увидеть у себя.