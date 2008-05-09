Нужен небольшой ТИЦ < 60, оптом

Более 10 ресурсов, интересуют оптовые цены, возможно долгосрочное сотрудничество.

Черные методы, XSS не интересуют. Предпочтительна работа "под ключ", но можно обсуждать.

От кандидата краткое описание метода, ожидаемый ТИЦ и срок достижения, цена. Предложения вижу только я.