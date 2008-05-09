Нужен небольшой ТИЦ < 60, оптом

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок198 просмотров

Более 10 ресурсов, интересуют оптовые цены, возможно долгосрочное сотрудничество.

Черные методы, XSS не интересуют. Предпочтительна работа "под ключ", но можно обсуждать.

От кандидата краткое описание метода, ожидаемый ТИЦ и срок достижения, цена. Предложения вижу только я.

17 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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