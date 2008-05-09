Консультация по проекту

Есть неудачный проект 1kb.info - база была взята неуникальная, а потом добавлен десяток источников rss-новостей.

В первое время проект имел хорошую посещаемость несколько месяцев, а потом траффик с поисковых систем резко упал практически со всех.

Проект еще в индексе, но его посещаемость теперь в 10 раз меньше и недавно он был удален из РСЯ.

Требуются советы, что можно сделать с проектом, чтобы вернуть ему хоть часть траффика и чтобы опять его приняли в РСЯ.

Советы нужны не в виде пары слов, а виде подробной инструкции какую работу нужно провести с проектом и во что вложить деньги, а также что имеет смысл делать, что будет напрасной тратой времени и денег.

Выслушаю ваши предложения по ценам.

Оплату буду производить прямым платежем в сервисе.