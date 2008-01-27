Оптимизация/продвижение сайта в поисковиках

Требуется оптимизация и поддержка интернет-магазина в топ3 поисковиков по ключевым словам сигары, табак, сигариллы, сигареты, кальян, трубки, хьюмидоры, зажигалки.

Сайт в настоящее время находится в основном в топ 10 по данным запросам, но хотелось бы улучшить результаты и нужна ежемесячная поддержка этих результатов. Используется sape и fatlink. От Вас также управление аккаунтами в sape и fatlink.