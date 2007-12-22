Вывести в топ по ключевым словам

Необходимо создать визуальный каталог сайтов..по струткуре матрицы с наложением рисунков... управлениие, ведение логов....т.е. широкий функционал (подробнее по ICQ 7059154) Таже раскрутить сайт до ТИЦ 100 и ПР3. Домен - http://globalwebmap.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вывести сайт http://crimea-market.org.ua/ в топ10 яндекса и гугла по запросам:
Цветы в Симферополе
Доставка цветов в Симферополе
Доставка цветов по Крыму
Указывайте стимость и сроки. нужно сделать до февраля 2008 года. Начать ориентировочно - середина декабря 2007 года.
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