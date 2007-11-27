Требуется продвинуть мебельный сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок321 просмотр
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Требуется продвинуть сайт в ТОП10 Яндекса по ключевым фразам:

- мебель для офиса

- офисные кресла

- кабинет руководителя

- мебель для персонала

- офисные столы

- офисная мягкая мебель

- офисные стулья

- кресла руководителя

- продажа офисной мебели

Сайту 2 года. тИЦ375, в ЯКе.

Просьба указывать стомость раскрутки, поддержки и максимальные сроки вывода в топ.

А так же гарантии и портфолио.

16 лет назад
FRaud
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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