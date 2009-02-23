Оптимизация сайта под поисковые системы

Сайт 10-15 страниц http://minizavod.biz/

Пожалуйста в Вашем предложении обязательно указывайте цены, и что эта цена в себя включает.

P.S. Уважаемые фрилансеры, прогоны по каталогам, регистрация сайта в поисковиках и продвижение сайта

НЕ ТРЕБУЕТСЯ, нужна именно оптимизация сайта. Предпочтение будет отданно, не шаблонным отпискам, а конкретным предложениям с указанием возможных ошибок.