Оптимизация сайта под поисковые системы

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок290 просмотров
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Оптимизация сайта под поисковые системы

Сайт 10-15 страниц http://minizavod.biz/

Пожалуйста в Вашем предложении обязательно указывайте цены, и что эта цена в себя включает.

P.S. Уважаемые фрилансеры, прогоны по каталогам, регистрация сайта в поисковиках и продвижение сайта

НЕ ТРЕБУЕТСЯ, нужна именно оптимизация сайта. Предпочтение будет отданно, не шаблонным отпискам, а конкретным предложениям с указанием возможных ошибок.

15 лет назад
sun044
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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