Продвижение сайта

Необходимо продвинуть сайт по ремонту грузовых автомобилей www.raigravt.ru в поисковой системе yandex.ru. Повозможности желательно быть в первой десятке. Есть еще несколько сайтов которые нужно будет после удачной раскрутки продвинуть в yandex.ru www.tk-kt.ru, www.pechati.net, www.tour.comas.su или увеличить посещаемость этих страниц. на ...
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Нужно продвинуть сайт по 15-20 ключевым словам, список слов приведен в приложенном файле из списка возможны исключения, если какое либо слово или словосочетание будет сильно тянуть вверх. Направление косметология. Сайт посвящен именно этой продукции. Сайт коммерческого характера. Фирма уже работает на украинском рынке более 5 лет. Оплата по достижению результата (и только тогда, во время работы возможны небольшие проплаты для покупки чего либо в нете). По достижению идет проплата, плюс после достижения результата сайты будут оставаться у вас на поддержании, тоесть ежемесячно будет производится оплата для поддержания уже полученных положений в поисковых системах. Интересуют поисковые сайты Яндекс и Гугл.
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