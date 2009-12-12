Придумать описания для 19-ти категорий

Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки189 просмотров
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Для 19-ти категорий сайта требуется придумать "Метатег title" и их описания. Не более 200-т символов каждое. Сайт animewave.ru. Просмотрите пожалуйста внимательно, проверните у себя в голове, сможете придумать или нет и пишите тут свою цену и сроки. В асю и в личку не писать - не отвечу.

14 лет назад
sanyaprog
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
glinjanumaxim
Мастер 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, сделал работу быстро и качественно. И это притом, что тематика довольно необычная)) В общем рекомендую вам с ним сотрудничать)))
Оплату получил раньше времени, очень приятно работать.
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